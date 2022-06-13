От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет. ФОТОрепортаж

Обстрел домов и объектов гражданской инфраструктуры – основная тактика войны кровавых рашистских оккупантов.

Это подчеркивают в Чортковском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что 11 июня по городу ударили четыре ракеты "Калибр".

"К счастью, обошлось без жертв. Однако пострадали многие многоквартирные дома, частные домовладения, магазины и другие объекты инфраструктуры.

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Среди них и учебные заведения Черткова, расположенные в районе взрывов. В частности, это одна из школ города, дошкольное учебное заведение и один из корпусов спортивной школы. Итак, в учебных заведениях взрывная волна повредила:

- 24 оконные конструкции;

- 12 стеклопакетов;

- 5 дверных конструкций;

- покрытие потолка в корпусе спортивной школы, спортзале и актовом зале общеобразовательной школы;

- перегородки между комнатами в дошкольном учебном заведении;

- подоконник", - говорится в сообщении.

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По словам начальницы управления образования, молодежи и спорта Людмилы Полищук, все повреждения будут устранены в кратчайшие сроки.









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