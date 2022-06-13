Обстрел жилого дома в Чернигове: Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка Куликов. ФОТОрепортаж

Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка по факту обстрела жилого дома в Чернигове.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, прокуроры Черниговской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении оператора-наводчика воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41 общевойсковой армии вооруженных сил РФ по факту нарушения им законов и обычаев войны.

"Следователи и прокуроры собрали достаточно доказательств того, что 26 февраля оператор-наводчик, выполняя незаконный приказ командира батальона, развернул башню танка Т-72Б в сторону жилого дома на окраине Чернигова и обстрелял его осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор акцентирует внимание, что многоэтажка не была военной целью и не использовалась для военных нужд.

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"Обвиняемый по делу Михаил Куликов был задержан благодаря слаженным действиям Вооруженных Сил Украины и находится в следственном изоляторе", - резюмирует она.









