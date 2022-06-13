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"Русский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных. ФОТО

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Логотип российской сети "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's после его выхода с рынка РФ, оказался украденным у португальской компании Matosmix, производящей корм для животных.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо Макдональдса, оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Да, это не шутка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": McDonalds окончательно уходит из России

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Русский McDonalds украл логотип у португальского производителя корма для животных 03
Русский McDonalds украл логотип у португальского производителя корма для животных 04

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Топ комментарии

  • Лысый коротышка
    Чого це вкрали? Думаю це франшиза
  • Aks World
    В принципе все сходится
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Господи, чи є межа убогості у цих примітивних істот
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