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Мониторинговая группа зафиксировала перевозку гаубиц и САУ без опознавательных знаков в Беларуси. КАРТА

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На территории Беларуси фиксируют перемещение военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"11 июня в 18:30 ЖД в Новобелицком районе Гомеля прошел поезд с по меньшей мере 10 гаубицами без опознавательных знаков. Эшелон двигался со стороны тупика в промзоне в сторону железнодорожной станции Новобелицка", - говорится в сообщении.

Ночью 12 июня на железнодорожной станции "Гомель-парный" двигался поезд, на котором перевозили около 13 САУ в камуфляжной окраске без опознавательных знаков, а также были замечены два крытых вагона РЖД. Поезд двигался в сторону Брянска. Отмечается, что это та же САУ, которую видели накануне в Новобелицком районе Гомеля.

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Также в Гомельской области видели военные грузовики с метками "V" и автомобиль армии Беларуси.

Кроме того, с авиабазы в поселке Мачулищи близ Минска взлетали вертолет ВС РБ Ми-8 и самолет армии РФ Ту-134.

Мониторинговая группа зафиксировала перевозку гаубиц и САУ без опознавательных знаков в Беларуси 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    без опознавательных - значит суки-рашкины...она любит в ихтамнетов рядиться (твари бомжацкие)
  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    только подойдут к границе, и утилизируйте на опережение, не ждите последствий когда по мирным начнут бомбить
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