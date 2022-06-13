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Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

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Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей было обнаружено сегодня на бывших позициях армии РФ рядом с селом Мироцкое, Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ.

Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 01

"7 гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. У многих жертв были связаны руки и простреленные колени.

Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 02

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Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 03

Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших", – отметил полицейский.

Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 04

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