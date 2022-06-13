Командиру авиационного полка РФ, отдавшему приказ бомбить нефтебазы Ривненщины, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры командиру 23-го истребительного авиационного Таллиннского полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подполковник российской армии в марте 2022 г. отдал преступный приказ подчиненному подразделению о нанесении боевыми самолетами ракетных ударов по гражданским незащищенным объектам на территории Ровенской области. Речь идет о нефтебазах в г. Дубно и пгт Клевань. Во исполнение этих приказов пилоты боевых самолетов РФ вылетели с аэродрома Барановичи (Беларусь) и без пересечения воздушного пространства Украины осуществляли ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Ровенщины.

"Это привело к загрязнению атмосферы, воздуха и земли нефтепродуктами и продуктами их сгорания, а также к полной остановке работы нефтебаз. В настоящее время установлено, что экологии нанесен ущерб более чем на 11 млн грн", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что подозреваемый будет объявлен в розыск для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Ривненской области.