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Резников, Залужный и Бринк обсудили подготовку к "следующему Рамштайну". ФОТО

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Министр обороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

Он отметил: "Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным состоялась продуктивная встреча с послом США в Украине. Мы обсудили подготовку к следующему заседанию группы Ramstein и способы поддержки темпов поставки необходимого оружия в Украину.".

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Резников, Залужный и Бринк обсудили подготовку к следующему Рамштайну 01

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Топ комментарии

  • saper
    Залужному респект
  • Бенина Мама
    Если Залужный участвует, то толк будет.
  • botoks
    главное чтобы "рамштайны" не превратились в обыденную говорильню
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