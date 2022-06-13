Резников, Залужный и Бринк обсудили подготовку к "следующему Рамштайну". ФОТО
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Министр обороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.
Он отметил: "Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным состоялась продуктивная встреча с послом США в Украине. Мы обсудили подготовку к следующему заседанию группы Ramstein и способы поддержки темпов поставки необходимого оружия в Украину.".