Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты "Азота" и "Стеклопластика", - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Северодонецке ситуация крайне обострена - войска РФ уничтожают многоэтажки и "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них русская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось", - отметил Гайдай.

Как отмечается, активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка.













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Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке - 11, в Лисичанске - семь, в Горном - два.

Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

"На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское", - говорится в сообщении.