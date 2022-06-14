Новости Фото • Война

Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты "Азота" и "Стеклопластика", - Гайдай. ФОТОрепортаж

11 14825
В Северодонецке ситуация крайне обострена - войска РФ уничтожают многоэтажки и "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них русская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось", - отметил Гайдай.

Как отмечается, активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка.

Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 01
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 02
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 03
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 04
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 05
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 06

Читайте также: Нет сегодня человека, который точно скажет, сколько будет продолжаться путь к победе, - Зеленский

Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке - 11, в Лисичанске - семь, в Горном - два.
Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

"На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское", - говорится в сообщении.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    За 8 лет никакой готовности к кацапской тактике "выжженой земли". Хотя она хорошо известна ещё с войны в Чечне 🤦
  • Анатолий К 65c6a92d
    Цьому нацисту, фашисту і терористу буде мало міжнародного трибунала, йому потрібна повна ізоляція, відправити в мордор всії їх громадян і заборонитьи в'їзд в Європу, США та всі розвинені країни. Можуть їхати тільки в Північну Корею і у Абхазію. Це ж не пуйло розстрілює мирних і міста, а вони.
  • Николай Ворошилов
    Мариуполь 2.0
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости