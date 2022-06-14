В результате обстрелов Харьковщины двое детей получили осколочные ранения, - ГСЧС. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.
"Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт. Малиновка Чугуевского района области. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв.м. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу, по предварительному диагнозу осколочные ранения. Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован за полтора часа", - говорится в сообщении.