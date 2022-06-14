Самолетам российских олигархов удается обходить санкции и совершать перелеты над Европой, - Welt. КАРТА

Самолеты российских олигархов продолжают летать над Европой в обход санкций. Журналистам удалось зафиксировать около 30 таких рейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как удалось выяснить журналистам немецкого издания Welt, до того как британские власти арестовали самолет миллиардера, главы инвестиционной компании Millhouse Евгения Швидлера, считающегося другом миллиардера Романа Абрамовича, он восемь раз летал в пределах Евросоюза, в том числе в воздушном пространстве Германии. В последний раз самолет Швидлера летал в Лондон из Гамбурга 18 марта.

Самолет еще одного российского олигарха Алишера Усманова 28 февраля (на следующий день после закрытия воздушного пространства) вылетел из Мюнхена. В то же время из Флоренции в Ташкент летал другой борт бизнесмена.

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Самолет, зарегистрированный в Сан-Марино и управляемый швейцарской компанией, принадлежащей российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, 2 марта летал из Ниццы в Стамбул.

Еще один самолет с люксембургской регистрацией, принадлежащий олигарху Виктору Вексельбергу, также сумел покинуть Европу в апреле. Самолет вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Кроме того, вертолет миллиардера Александра Занадворова беспрепятственно летает по Франции. С момента введения санкций зафиксировано не менее восьми полетов.

Такие полеты бизнес-джетов и вертолетов возможны из-за того, что они зарегистрированы за пределами России и принадлежат нероссийским компаниям. Издание указывает, что отслеживать самолеты олигархов сложно из-за непрозрачных структур собственности, подставных компаний и оффшоров.

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