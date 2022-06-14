Подразделение РЭБ Десантно-штурмовых войск ВСУ приземлило беспилотник рашистов "Орлан-10". ФОТО
8 59110
Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины приземлило беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДШВ ВСУ.
"Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.
Продолжаем "демилитаризировать" армию страны-оккупанта!", - говорится в сообщении.