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Подразделение РЭБ Десантно-штурмовых войск ВСУ приземлило беспилотник рашистов "Орлан-10". ФОТО

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Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины приземлило беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДШВ ВСУ.

Подразделение РЭБ Десантно-штурмовых войск ВСУ приземлило беспилотник рашистов Орлан-10 01

"Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.
Продолжаем "демилитаризировать" армию страны-оккупанта!", - говорится в сообщении.

Подразделение РЭБ Десантно-штурмовых войск ВСУ приземлило беспилотник рашистов Орлан-10 02

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Топ комментарии

  • Victor Frey
    ці безпілотники основна ланка корегування кацапської артилерії. Добре що їх навчились приземляти різними способами як з ПЗРК так і спецзасобами РЕБ. Без них кацапи сліпі , їх застарівша артилерія має виликий розкид, це не Цезар і не американські новітні високоточні
  • Чайка Київ
    Красунчики.
  • ватникобой
    ну не суки ли, рассаду помяли!
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