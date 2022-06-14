Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области. ФОТО

Фото с места падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Отмечается, что по внешним признакам остатков можно предположить, что россияне стреляли ракетами старой модификации.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Тернопольщиной сбили несколько российских ракет: Предварительно - жертв и разрушений нет (обновлено)

Ранее сообщалось, что 14 июня Россия нанесла ряд ракетных ударов. ПВО Украины сбили три ракеты, остатки которых упали на территории Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областей.