Новости Фото • Война

Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области. ФОТО

17 7207
Фото с места падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 01

Отмечается, что по внешним признакам остатков можно предположить, что россияне стреляли ракетами старой модификации.

Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 02
Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Тернопольщиной сбили несколько российских ракет: Предварительно - жертв и разрушений нет (обновлено)

Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 04

Ранее сообщалось, что 14 июня Россия нанесла ряд ракетных ударов. ПВО Украины сбили три ракеты, остатки которых упали на территории Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областей.

ТОП-новости

все новости