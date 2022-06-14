Двое россиян, пытавших украинцев в Буче, не дожили до судов за свои преступления - были уничтожены ВСУ, - "Слідство Iнфо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни мирных семей из Бучи пострадали от рук оккупантов за тот месяц, пока российские захватчики хозяйничали в городке. По данным украинской полиции, известно о 461 убитом именно в Буче. Еще сотни и сотни пострадали от пыток и издевательств российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Издание узнало о двух семьях из Бучи, которые во время оккупации переехали под одну крышу и подверглись издевательствам со стороны оккупантов. Россияне приходили к ним домой, избивали, стреляли вслед. К счастью, все выжили, а когда россияне сбежали с Киевщины, пострадавшие сами нашли своих палачей. Журналисты нашего агентства помогли с идентификацией этих бучанских палачей, а затем установили, что каждый из них уже получил свою пулю на поле боя и вернулся в Россию в гробу.

Не повезло жить возле пыточной

После побега россиян из Бучи, десятки трупов мирных украинцев нашли на улице Яблунской: тела лежали прямо на дороге или под домами. На этой улице размещалось несколько штабов российских оккупантов.

Место казни заложников на Яблунской улице, где был российский штаб/ Фото: Vadim Ghirda / AP

Семья Юрия и Олеси живет в доме близ Яблунской улицы. Во время оккупации к ним переселились соседи, чтобы поддерживать друг друга и вместе скрываться от обстрелов в подвале. Однажды к ним стали наведываться оккупанты: пожилых людей терроризировали несколько молодых российских военных.

"Там был один сержант, а другие вообще были молоды, даже младше моих детей. Где-то 19 лет, может, 20. Срочники они были или контрактники, не знаю. Но это были дети. А этот сержант, он так был серьезно настроен и обучен. Видно, дали им какое-то указание, как вести себя", – вспоминает первый визит оккупантов Олеся.

Россияне приходили в эти две бучанских семьи раз в несколько дней. Они нашли в телефоне одного из соседей, Алексея, видео уничтоженной российской техники, так что это не давало им покоя. Вечером 16 марта россияне снова пришли на порог дома.

"Мы стоим на улице, они пришли трое, были пьяны, конкретно пьяны, настолько, что расставляли ноги на ширину плеч, чтобы не упасть", - вспоминает Олеся.

Юрий и Олеся, пережившие оккупацию Бучи российскими военными

Русские обыскали дом, затем вывели мужчин за собой на улицу, а женщинам приказали оставаться внутри. Командовал россиянами тот же сержант. Однажды он сам сказал, что его зовут Никита. Он приказал одному из соседей, Юрию, опуститься на колени, а другого повел вместе с собой.

"Со мной остался один солдат, который держал у моего затылка пистолет. Никита приказал ему, чтобы при малейших движениях тот стрелял без предупреждения. Вот так я и остался у входа, а Алексея забрали во двор. Я слышал, как этот Никита несколько раз ударил Алексея прикладом автомата по затылку", — вспоминает Юрий.

Вскоре Юрия отпустили, а Алексея заставили вынести из его дома генератор и отнести его к позициям россиян. Затем мужчине приказали бежать домой и произвели несколько выстрелов ему вслед. К счастью, пули не тронули мужчину.

Украл телефон, но забыл перелогиниться

Один из россиян, подчинявшийся сержанту Никите и также терроризировавший эти семьи, украл у них телефон. Но забыл перелогиниться, потому все его фотографии и контакты дублировались на другой телефон владельца. Мы смогли его идентифицировать по фотографиям и телефонной книге.

Оккупанта, укравшего телефон, зовут Андрей Рябченко, ему 20 лет. Родом из города Новозыбков Брянской области. После окончания школы и техникума работал барменом. Затем ушел в армию, где служил в 76-й псковской десантной дивизии. В составе этого подразделения он вторгся на территорию Украины.

Российский военный Андрей Рябченко

Через несколько дней та же группа россиян под командованием сержанта Никиты пришла в третий раз. В тот день один из соседей Алексей праздновал свое 50-летие. Семьи готовили на улице картофель и хлебные лепешки. Оккупанты об этом узнали и приказали соседям завязать Алексею глаза. Затем они повели его к себе в штаб, где издевались над мужчиной. После нескольких часов плена Алексей был отпущен. Командовал действиями российских солдат тот же сержант Никита.

"Такое впечатление, что у него какая-то психологическая травма, детская. Он все время Алексея провоцировал. Все началось с того, что он спросил: сколько тебе лет? Леша сказал, что 50. Он говорит: а мне вполовину меньше, то есть 25. И вот после этого он постоянно к нему приставал с какими-то философскими вопросами. О сыне спрашивал, о том, чтобы мы их похвалили, что они такие классные освободители. Как истину какую-то искал. Но при этом очень жесткий был", — говорит Олеся.

После побега россиян и освобождения Бучи, потерпевшие сами установили, кем является сержант Никита. Они помнили его имя, возраст и из какого он был военного подразделения. В списке 64-й мотострелковой бригады, опубликованной украинской разведкой, был только один сержант с таким именем и возрастом — 25-летний Никита Алексеевич Акимов. Так что журналистам "Слідства.Інфо" оставалось лишь идентифицировать этого сержанта и найти его и личные данные в соцсетях.





25-летний Никита Акимов родился и вырос в городе Комсомольск-на-Амуре, что в 9,5 тысячах километров от Бучи. В последние несколько лет он служил в 64-й бригаде в Хабаровске. Судя по его соцсетям, у него есть жена и дети. О детях Акимов тоже рассказывал в разговорах с потерпевшими.

Алексей, которого Никита Акимов вместе с подчиненными терроризировал больше, не стал рассказывать журналистам о пленении и издевательствах — мужчина пытается забыть эту боль. Но подтвердил, что на фото именно сержант Никита, который брал его в плен.

Не дожили до правосудия

Впервые "Слідство.Інфо" общалось с семьей Олеси и Юрия в апреле. Тогда правоохранители только собирали информацию о геноциде в Буче и устанавливали первых подозреваемых. Тогда мы спросили у супругов, верят ли они в наказание Никиты Акимова и его коллег-оккупантов.

"Мы уже читали в соцсетях, что это была 64-я бригада, и ее же снова передислоцируют куда-то, чтобы меньше свидетелей было. Так, может, они будут где-то там наши подсолнечники удобрять?", - спросила у нас Олеся.

Слова Олеси, похоже, стали пророческими. Сержант Акимов вместе с подразделением переместился на другой участок фронта. В Генштабе ВСУ в конце апреля заявили, что 64-ю хабаровскую бригаду после геноцида в Буче переместили в Харьковскую область, где продолжались активные бои возле Изюма. Вероятно, в этом районе и был убит сержант Никита Акимов. 12 мая его похоронили в родном городе Комсомольск-на-Амуре, сообщили российские местные медиа.

Бучанского палача Никиту Акимова похоронили в России 12 мая 2022 года

Несколькими неделями позже погиб и второй оккупант, 20-летний псковский десантник Андрей Рябченко, который вместе с Акимовым терроризировал жителей Бучи. Его похоронили в конце мая, сообщили местные медиа Брянска.

Сержант Никита Акимов был среди первых десяти подозреваемых "бучанских палачей". В конце апреля украинские прокуроры объявили им о подозрении в военных преступлениях против мирных украинцев.

По данным украинских военных, в Буче были разные подразделения российской армии, но основу группировки составляли 64-я мотострелковая бригада из Хабаровска и 76-я десантно-штурмовая дивизия из Пскова.