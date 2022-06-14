В течение 14 июня в Донецкой области убиты 3 мирных жителя, 4 - ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко озвучил цифры убитых и раненых мирных жителей области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Руководитель ОВА отметил: "За 14 июня россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Новоукраинке и 1 в Доброполье. Еще 4 человека получили ранения.
Всего с 24 февраля от российских снарядов погибли уже более полутысячи гражданских в Донецкой области.
Пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе".