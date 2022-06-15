Эвакуация из Луганщины проходит очень тяжело. Вчера вывезли 75 человек, - Гайдай. ФОТО

Жители Луганской области массово эвакуировались. Вчера вывезли 75 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуация проходит крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают. Людей забирают адресно, часто попадая под обстрелы. Сейчас желающих выехать с каждым днем ​​становится все больше. Потому что находиться в Луганской области - это малый шанс пережить эту войну", - отметил он.

По его словам, полицейские, ГСЧСники и волонтеры смогли успешно эвакуировать 75 человек, все они в безопасности и уже смогли сделать самое счастливое - позвонили по телефону родным, сказали, что живы.

"Ради этого, мы не остановимся! Пока будет такая возможность – будем спасать!", – резюмирует Гайдай.

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