Новая марка будет с "тракторными войсками", - "Укрпочта". ФОТО

"Укрпочта" выпустит новую марку под названием "Доброго вечора, ми з України!". В голосовании второе место занял эскиз с Путиным, третье – с группой "Калуш".

Об этом сообщили в "Укрпочте", передает Цензор.НЕТ.

Участие в голосовании приняли около 834 тыс. украинцев. Более 340 тыс. из них отдали голоса за эскиз с трактором, тянущим российскую военную технику.

"Ну что ж, наш народ выбрал работу с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит темноту, а честный труд - воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что "в своем доме своя и правда, и сила, и воля", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрпочты".

Новую почтовую марку выпустят через месяц.

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