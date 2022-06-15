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Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее. ФОТО

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Остап из Шепетовки собирал деньги на бронежилет для защитника Украины, но средств не выставило – и потому он купил зарядное устройство на солнечной батарее.

Об этом сообщает Воздушное командование "Захід" ПС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они же нас защищают", - рассказала мама юноши Наталья.

Денег на покупку бронежилета правда не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство. Его передали Шепетовским зенитчикам. Поступок парня растрогал военных.

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"Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все обязательно будет Украина благодаря таким детям, как Остап", - говорят военные.

Сам Остап рассказал, что очень верит в победу Украины и, таким образом, хотел помочь и приблизить ее.

Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 01
Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 02
Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 03
Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 04

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цей хлопчик майбутнє української незламної нації...
  • Ivan Pidbujpata
    Благослови Господь того хлопця
  • Юрий Липницкий
    А що купив наш відосікотворець, разом із Лєнкою і шоблою 95 кварталу? Виставив у ефірі Г+Г дві пропиті відкомлені рожі із тупими ***********?
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