Задокументировано 42 обстрела в Луганской области, есть раненые местные жители, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские войска в Луганской области за минувшие сутки наносили авиаудары, производили обстрелы из артиллерии, минометов и систем залпового огня по промышленным объектам, жилым домам, инфраструктуре.