Обнаружено тело убитого оккупантами жителя Киевщины, - Нацполиция. ФОТО
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Полиция Киевщины обнаружила тело убитого оккупантами жителя села Колонщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Во время оккупации 49-летний погибший вместе с односельцем вышли на улицу и скрылись. Тело 30-летнего товарища правоохранители обнаружили еще в мае. Экспертиза подтвердила, что мужчину убили выстрелом в голову. Второй мужчина до сих пор считался пропавшим без вести", - сообщили в полиции.
Тело второго товарища полицейские Бучанского районного управления полиции на днях эксгумировали в лесу вблизи села Вышеград. Рядом с захоронением находились позиции армии РФ.
Полицейские направили погибшего в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. После установления окончательной причины смерти мужчину передадут родным для захоронения.