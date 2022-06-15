Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры. ФОТО

Волонтеры и Фонд Порошенко отправляют на фронт очередной грузовик с помощью для украинских военных. В этот раз бойцам двух батальонов отправляют летние футболки, бронежилеты, шлемы, генераторы и морозильные камеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В общей сложности на фронт отправили 200 бронежилетов и 200 шлемов, 1000 комплектов нижнего белья, 300 дождевиков, полсотни рпс, укомплектованных подсумками, наплечниками под выстрелы РПГ, 10 комплектов газовых плит с баллонами и две морозильные камеры







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Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурами, которые относятся к сфере его влияния, на эти цели израсходовано около 300 миллионов гривен.

За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей для нужд фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, Старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

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Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами из общественных организаций "Справа громад" и "Res_Publika. Брати по зброї", которые дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии. Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.