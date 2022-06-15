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Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - "Укрзализныця". ФОТОрепортаж

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"Укрзализныця" открыла в Ирпене "Железный городок" - комплекс из 5 новых вагонов-купе для временного проживания ирпенцев, оставшихся без жилья в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - Укрзализныця 01

"Железный городок" - это 5 новых вагонов-купе с кондиционерами и санузлами, отдельным вагоном-рестораном и вагоном с душевыми комнатами. Также на территории обустроена детская и спортивная площадки, барбекю-зона с беседками и установлен Starlink для высокоскоростного интернет-соединения. Бесплатное трёхразовое питание обеспечивает партнер "Укрзализныци" World Central Kitchen", - говорится в сообщении.

Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - Укрзализныця 02
Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - Укрзализныця 03
Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - Укрзализныця 04

Кроме того, для жителей города предоставлены велосипеды и библиотека украинских издательств.

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Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - Укрзализныця 05
Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - Укрзализныця 06

"Железный городок" рассчитан на проживание 25 семей.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Лучше чем ничего. Главное живые, те кто выжил
  • Right Right 2d264255
    А чому Зеля не поселить кілька сімей біженців в свій маєток в Італії?
  • Юрій Вінгорськи
    але є але.
    як депутатам та кабміну, то 20000грн на аренду житла
    а як громадянам, то купе в вагоні.
    в києві та області сотні тисяч квартир та будинків здаються,
    чому не зняти їх для нужденних?????????????
    чи трільйон баксів Юзікам на будівництво піде?
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