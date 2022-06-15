Для оставшихся без жилья жителей Ирпеня обустроен городок из купейных вагонов, - "Укрзализныця". ФОТОрепортаж

"Укрзализныця" открыла в Ирпене "Железный городок" - комплекс из 5 новых вагонов-купе для временного проживания ирпенцев, оставшихся без жилья в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Железный городок" - это 5 новых вагонов-купе с кондиционерами и санузлами, отдельным вагоном-рестораном и вагоном с душевыми комнатами. Также на территории обустроена детская и спортивная площадки, барбекю-зона с беседками и установлен Starlink для высокоскоростного интернет-соединения. Бесплатное трёхразовое питание обеспечивает партнер "Укрзализныци" World Central Kitchen", - говорится в сообщении.







Кроме того, для жителей города предоставлены велосипеды и библиотека украинских издательств.

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"Железный городок" рассчитан на проживание 25 семей.

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