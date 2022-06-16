Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай. ФОТО

Враг давит в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горской и Попаснянской громад.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Ныркове и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждено 12 домов", - сообщил Гайдай.

Глава Луганщины акцентировал, что когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв для того, чтобы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в ​​системе оборонной операции Луганской области. Это вчера подтвердил и Главнокомандующий ВСУ.















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"Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города продолжается и на текущую минуту. Наши военные держат оборону", - подчеркнул Гайдай.