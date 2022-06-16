Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове. ФОТО
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Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру в Орехове Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
Как отмечается, в результате вчерашних обстрелов Орехова Пологовского района пострадали частные дома мирных жителей.
В домах вылетели стекла, разрушены крыши. В большинстве домов от попадания снарядов произошли пожары. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций привлекались подразделения ГСЧС.
Враг цинично уничтожает мирных людей и гражданских объектов.