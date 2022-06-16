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Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове. ФОТО

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Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру в Орехове Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, в результате вчерашних обстрелов Орехова Пологовского района пострадали частные дома мирных жителей.

В домах вылетели стекла, разрушены крыши. В большинстве домов от попадания снарядов произошли пожары. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций привлекались подразделения ГСЧС.

Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 01
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 02
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 03
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 04
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 05
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 06
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 07
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 08
Войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Орехове 09

Враг цинично уничтожает мирных людей и гражданских объектов.

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