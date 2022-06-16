Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В течение суток оккупанты обстреливали Донецкую область, в результате чего разрушены и повреждены 56 гражданских объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов: города Авдеевка, Покровск, Железное, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Времевка, Водяное, Гришино, Константиновка, Ласточкино, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пески, Тоненькое, Крестище.

Вследствие обстрела убиты и ранены гражданские.

Отмечается, что российские войска били крылатыми ракетами Х-22, реактивными системы "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерией, танками.

"Только за один день Россия разрушила и повредила 43 частных дома, а также электроподстанцию, метеорологическую станцию, строительное и сельскохозяйственное предприятия, хозяйственные здания. Всего - 56 гражданских объектов", - говорится в сообщении.

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