Ирпень – символ невероятной жестокости российской войны и бессмысленного насилия, – Шольц. ФОТО

Ирпень давно уже стал символом невероятной жестокости российской войны и бессмысленного насилия.

Об этом написал в твиттере канцлер Германии Олаф Шольц после посещения города, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невероятной жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе – это памятник. Эта война должна закончиться", - отметил Шольц.