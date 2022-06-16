Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак. ФОТО

Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом завершилась.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"У Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции", - отметил он.

"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны ужесточать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - резюмирует Ермак.

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