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Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак. ФОТО

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Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом завершилась.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"У Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции", - отметил он.

"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны ужесточать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - резюмирует Ермак.

Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак 01

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Напоминаем Ермаку: в Украине, как и во всех других странах, есть министр иностранных дел и не надо его дублировать и подменять собой. А для сообщения новостей есть пресс-секретари и пресс-служба
  • olele
  • Right Right 2d264255
    Новина хороша, але Єрмак як завжди все псує
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