Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых. ФОТО
Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для тяжелораненых снова нужно приобрести аппараты АЗФ, это то, что ставят на раздробленные кости и переломы, 30 штук - 60 тыс. Нужны бинты Мартенса 200 штук."
Там, где идут бои, нет света, для медиков на фронт нужны зарядные станции Ecoflow RIVER PRO и солнечные батареи для них, 2-60 тыс. и две батареи это почти 30 тыс. Дроны! Квадрокоптер, это глаза, они нужны срочно. Мавик комбо около 100 тыс., в понедельник нужно выкупить, их привезли всего несколько штук", – написала волонтер.
Юсупова также сообщила, что приобретено за собранные ранее средства:
"За неделю оплатила три ВАК-аппарата с росходниками 2-140 тыс. и один -84 тыс., уже все в больницах. Оплатила генератор 54 тыс., комплект батарей 13 тыс., топливо 21 и 5 тыс., два тепловизора почти 120 тыс., лекарства на три города 69 тыс., дрон Аутел 1800 евро. Все отчеты публикую каждую неделю. Всем спасибо за каждую копейку!!"
Реквизиты для помощи:
Пайпал
4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова Наталия
5358385320002464 Монобанк Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Юсупова.
5168 7427 2451 8760 Приват, Юлдашева Виола