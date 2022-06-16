Депутаты Новограда-Волынского проголосовали за переименование города в Звягель. ФОТО

Депутаты Новоград-Волынского городского совета 16 июня поддержали историческое решение о переименовании города в Звягель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Новоград-Волынского горсовета.

"ЗВЯГЕЛЮ быть: депутаты городского совета поддержали историческое решение о переименовании города Новограда-Волынского. Во время второго пленарного заседания двадцать первой сессии городского совета восьмого созыва депутаты поддержали судьбоносное решение для громады, а именно: возвращение городу исторического названия Звягель", - сказано в сообщении.

Перед началом голосования был заслушан городской голова Николай Боровец, депутаты городского совета и активные жители громады, которые выразили свое отношение к переименованию города.

В частности, озвучены исторические факты, зачитаны справки и результаты экспертиз профильных учреждений и историков по поводу российского происхождения названия, рекомендации Министерства культуры и информационной политики Украины по актуальности процесса дерусификации в Украине. Вместе с тем также говорилось, что значительное количество жителей громады являются сторонниками названия Новоград-Волынский, в сессионном зале переданы соответствующие списки.

Взвесив все "за" и "против", понимая свою ответственность в принятии важного решения и общественную позицию - Новоград-Волынский городской совет поддержал переименование города Новоград-Волынского путем возвращения его исторического названия Звягель. Такое решение поддержано 22 голосами: 21 народный избранник и глава громады. Против – 4, воздержались – 4.

Окончательное решение о присвоении городу названия Звягель будет утверждать Верховная Рада Украины.

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