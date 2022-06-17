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Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого "Слуга народа" Арахамия защищает в суде

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Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом сообщил в твиттере соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер, передает Цензор.НЕТ.

"В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он.

Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого Слуга народа Арахамия защищает в суде 01

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По данным СМИ, президент Тель-Авивского университета оправдал подписание письма, призывающего США не вводить санкции против российско-израильского олигарха Романа Абрамовича в связи с вторжением Москвы в Украину, ссылаясь на пожертвования, которые Абрамович сделал университету.

Члены совета директоров, как сообщается, осудили позицию Пората, а один из них сказал, что университет должен быть нравственным ориентиром, а не действовать "как частная компания".

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Топ комментарии

  • Алекс Бек
    Арахамія не українець а ****...
  • irenka ko
    Цікаво, скільки отримав Ахєрєнія?
  • bazil rejestrowyj
    Нагадайте, чия людина ця Агрохімія?
    - Забув, все ж не на часі. Вони ж думають що війна все спише...
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