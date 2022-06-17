Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушили жилищный сектор и другие гражданские объекты, убили и ранили мирных жителей. Доказательства преступлений собраны.
"За прошедшие сутки российские войска ударили по г. Авдеевка, пгт Нью-Йорк, г. Торецк, г. Красногоровка, с. Новоукраинка, с. Нелиповка, пгт Курдюмовка, пгт Очеретино, г. Бахмут, с. Старая Николаевка, с. Зайцево: Оккупанты били из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет Х-22 и Х-59МК, ракетных систем залпового огня "Ураган" и "Град", - отмечают в Нацполиции.
Разрушения получили 42 гражданских объекта: 32 жилых дома, центр детского творчества, учебное заведение, медицинские центры, помещения исправительной колонии, предприятие и автомобили.
Пока остаются обесточенными 336 населенных пунктов, водоснабжение отсутствует в 174.
Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.