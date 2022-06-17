Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТО

Войска РФ за сутки нанесли 14 ударов по Донецкой области, полиция задокументировала каждое военное преступление россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушили жилищный сектор и другие гражданские объекты, убили и ранили мирных жителей. Доказательства преступлений собраны.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по г. Авдеевка, пгт Нью-Йорк, г. Торецк, г. Красногоровка, с. Новоукраинка, с. Нелиповка, пгт Курдюмовка, пгт Очеретино, г. Бахмут, с. Старая Николаевка, с. Зайцево: Оккупанты били из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет Х-22 и Х-59МК, ракетных систем залпового огня "Ураган" и "Град", - отмечают в Нацполиции.

Разрушения получили 42 гражданских объекта: 32 жилых дома, центр детского творчества, учебное заведение, медицинские центры, помещения исправительной колонии, предприятие и автомобили.



















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Пока остаются обесточенными 336 населенных пунктов, водоснабжение отсутствует в 174.

Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.