Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры "Фонда Добра и Любви". ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Госпиталь рассчитан на лечение одновременно четырех раненых и может работать даже при полном отсутствии медицинской инфраструктуры.
Он работает от генераторов и имеет высокую проходимость. Также больница оборудована манипуляционной, хирургической комнатой, аппаратами УЗИ и ЭКГ, генераторами и фильтрами для воды.
По словам главы Опекунского Совета МБФ Александра Дубового, госпиталь сконструирован на базе грузовиков, участвующих в "Ралли Дакар". Это позволит ему преодолевать даже сложные маршруты.
Напомним, с начала войны МБФ "Фонд Добра и Любви" открыл в Николаеве волонтерский Центр, где каждый день получают помощь сотни местных и переселенцев. В целом, в поддержку украинской медицины, Фонд предоставил медучреждениям оборудование, медикаментов и медсредств почти на 2 миллиона долларов.