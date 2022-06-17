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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы "Гламурная цыпа!" - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Россияне с размахом окапывались на Киевщине.

Примером этого является укрепрайон, созданный в Лубянке на Бучанщине, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Укрепленный район был создан рашистами рядом с селом Лубянка в марте 2022 года. Здесь было размещено около 15 тысяч личного состава, выкопано около 12 тысяч капониров для техники.

Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 01
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 02
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 03

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 04
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 05
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 06
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 07

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 08
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 09
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 10
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 11

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 12
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 13
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 14
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 15

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 16
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 17
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 18
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 19

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 20
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 21
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 22
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 23

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 24
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 25
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 26
Фото, видео: Олег Богачук

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Топ комментарии

  • Владимир fd08a616
  • MausMike
    Стоянка свинособак-вульгаріс.
  • Старый Котяра 91554d72
    Действовали по скрепно-духовному принципу: где засрано, там русская земля и иного не дано.
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