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Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы и получили автоматическое оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью с территории РФ руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.

"Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы. Используя документы подставных лиц, они получили автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства", - отметили в СБУ.

У злоумышленников изъят арсенал боевых средств поражения. Среди них – 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет, пулемет РПК и т.д.

Автоматы злоумышленники планировали употреблять для дестабилизации обстановки в регионе. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Одному из участников банды уже сообщено о подозрении. Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц. Продолжается досудебное расследование.

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Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 01
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 02
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 03
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 04
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 05
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 06
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 07

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Топ комментарии

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Рострела нельзя, мы европейская страна. Но за дезкридетацию добробатов, и все их преступления минимум лет 15
  • Royal Flush d24c21f6
    не надо скрывать лица. может кто то узнает и даст полезную информацию
  • Timur Davidov
    Немає в мене довіри до СБУ,контора яка працює на замовлення олігархів та іншої наволочі.
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