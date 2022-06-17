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Российский корвет, поврежденный Силами обороны Украины, буксируют по Волге на завод. ФОТО

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Российский корвет отбуксировали на ремонт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Думская.

Свежие фото поврежденного российского корвета проекта 21631 код "Буян-М" обнародовали на тематических форумах участники из РФ.

Корабль попал в кадр в момент, когда его буксировали по Волге на судоремонтный завод.

Российский корвет, поврежденный Силами обороны Украины, буксируют по Волге на завод 01

Российский корвет, поврежденный Силами обороны Украины, буксируют по Волге на завод 02

Корпус и надстройки малого ракетного корабля (МРК) испещрены пробоинами. Кроме того, отсутствует РЛС активная радиолокационная станция "Позитив-М1".

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Название и бортовой номер закрашены, но, скорее всего, это "Великий Устюг", бывший бортовой 651. Корабль относится к Каспийской флотилии рф, однако перед началом полномасштабного вторжения его перевели в Черное море, где принимал участие в боевых действиях против Украины.

Не исключено, что именно этот МРК был поврежден 7 марта артиллеристами ВМСУ из РСЗО.

Построили его на Зеленодольском судостроительном заводе, ввели в эксплуатацию в 2014 году.

Помимо другого вооружения, корабль несет восемь управляемых ракет "Калибр", которые применял против украинских городов и других объектов.

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    В штабе оперативного командования "Юг" сообщают, что в результате ракетного удара ВМС Украины пострадало 70% экипажа судна оккупантов. "Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер.
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    ©️ВВС
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