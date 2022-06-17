Укрпочта выпустила марку-сувенир "Zатонув чи Vтопився". ФОТО

Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки "Zатонув чи Vтопився", которую "Укрпочта" выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам. В названии использовали символы, с которыми российская армия вторглась на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

Марка имеет довольно ограниченный тираж – около тысячи экземпляров. Основное ее назначение – скромная благодарность международным партнерам, фондам и диаспоре за помощь, которую они оказывают Украине.

"Количество наших международных партнеров достаточно велико. Во время встреч видим, насколько вопрос помощи Украине для них важен. Кто-то поддерживает наших военных и передает амуницию, технику, кто гуманитарно помогает эвакуированным семьям здесь, на Львовщине. Эта марка – маленький сувенир в память об их поддержке. В случае необходимости, будем рассматривать возможность дополнительного тиражирования этой марки", – отметил первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

Первой погашенной маркой во время войны стала марка о военном корабле. На сегодня выпустили более 6 млн экземпляров первой и второй серии.

"Эта марка показывает ироническое отношение к оккупантам. Наши благотворители из-за границы смогут убедиться в несокрушимости духа украинцев. Да, в Украине продолжается полномасштабная война, но даже в такие сложные времена мы не подчиняемся противнику, а показываем, чего он действительно стоит - пойти за кораблем", – рассказал руководитель Львовской дирекции АО "Укрпочта" Евгений Савчук.

Дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко.

"Именно идея Александры победила в конкурсе среди студентов. Большинство из них сейчас эвакуировались в разные области, однако даже несмотря на это радостно откликнулись принять участие в разработке дизайна новой марки. Вариантов было много. Однако победитель должен быть один, поэтому в процессе работы мы несколько усовершенствовали эскиз марки, а уже сегодня ее можем погасить", – поделился глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский.

По словам автора идеи такой марки Юрия Котика, кроме марки, наши волонтеры и партнеры получат дополнительные сувениры из Украины в знак уважения за их поддержку.