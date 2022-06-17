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Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 01

"Джонсон поинтересовался историей монастыря и его внутренним убранством. Священнослужители подарили премьер-министру Великобритании икону Почаевской Божией Матери", - говорится в сообщении.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 02
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 03
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 04
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 05

Зеленский и Джонсон также возложили цветы к Стене памяти погибших в Украине. Память павших героев почтили минутой молчания.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 06
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 07
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 08
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 09

Президент Украины и премьер-министр Великобритании посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 10
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 11
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 12
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 13
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 14
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 15

Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника "Тигр". Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 16
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 17

Лидеры двух государств пообщались с украинскими военными, участвовавшими в боях за столицу.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 18
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 19

Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Джонсон Молодец - бодрячком бегает.
  • Sashko Pavliuk
    Саме Борис є головним рятівником України з за кордону.
  • Бандерівець
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