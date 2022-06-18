За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 34 гражданских объекта, подавляющее большинство из которых – жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины в Донецкой области.

"Под огнем врага находились города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Очеретино и Нью-Йорк, села Желанное, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пантелеймоновка, Камышевка, Нелеповка.

Зафиксированы авиаудары, также РФ била реактивными системами "Град", "Смерч", артиллерией, танками", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Седьмой пакет санкций против РФ должен быть введен как можно скорее, - МИД Польши

Разрушены и повреждены 21 жилой дом, из них три многоквартирные, школа, дом культуры, коммунальное предприятие, три завода, психоневрологический интернат и т.д.

Отмечается, что больше всего пострадала Авдеевка – российские войска нанесли пять ударов по жилому сектору и коксохимическому заводу.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: У берегов Одесчины уничтожена российская дрейфующая мина. ВИДЕО

































