За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины в Донецкой области.
"Под огнем врага находились города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Очеретино и Нью-Йорк, села Желанное, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пантелеймоновка, Камышевка, Нелеповка.
Зафиксированы авиаудары, также РФ била реактивными системами "Град", "Смерч", артиллерией, танками", - говорится в сообщении.
Разрушены и повреждены 21 жилой дом, из них три многоквартирные, школа, дом культуры, коммунальное предприятие, три завода, психоневрологический интернат и т.д.
Отмечается, что больше всего пострадала Авдеевка – российские войска нанесли пять ударов по жилому сектору и коксохимическому заводу.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.