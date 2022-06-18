В школах Николаева с нового учебного года запретили использование русского языка. ДОКУМЕНТ
Соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу заместителя директора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргариты Бондаренко.
"Запретить с 1 сентября 2022 года в Николаеве использование русского языка в учреждениях общего среднего образования, принадлежащих коммунальной собственности", - говорится в решении.
В частности, запрещен набор в 1-4 классы с русским языком обучения, изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах, оформление на русском языке образовательной среды и т.д.
Укринформ отмечает, что подобные решения уже давно действуют в других городах Украины. Но для русскоговорящего Николаева оно действительно имеет серьезное значение.