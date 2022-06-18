Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО. ФОТОрепортаж

Российские военные днем 18 июня обстреляли Харьков. По предварительной информации, под удар попала промышленная зона города.

Взрыв раздался около 13:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. В то же время в городе объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, ракета рухнула в Индустриальном районе Харькова. В этом же районе саперы ГСЧС нашли остатки так называемой тепловой ловушки, сообщает корреспондент Суспільного.

"Мы обнаружили обманную цель из ракеты "Искандер", маркировка ее - 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели", - рассказал старший сапер группы пиротехнических работ Антон Педченко.

Обманную цель, пробившую асфальт, первыми заметили прохожие, принявшие ее за неразорвавшийся снаряд.

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"Он не столь взрывоопасный, но температура горения велика и, если оказаться поблизости, можно получить большие ожоги", – сказал Педченко.

В 14:17 в городе снова объявили воздушную тревогу. Жителей Харькова призывают находиться в укрытиях.









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