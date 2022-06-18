Новости Фото • Война

Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО. ФОТОрепортаж

15 46714
Российские военные днем 18 июня обстреляли Харьков. По предварительной информации, под удар попала промышленная зона города.

Взрыв раздался около 13:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. В то же время в городе объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, ракета рухнула в Индустриальном районе Харькова. В этом же районе саперы ГСЧС нашли остатки так называемой тепловой ловушки, сообщает корреспондент Суспільного.

"Мы обнаружили обманную цель из ракеты "Искандер", маркировка ее  - 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели", - рассказал старший сапер группы пиротехнических работ Антон Педченко.

Обманную цель, пробившую асфальт, первыми заметили прохожие, принявшие ее за неразорвавшийся снаряд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ночью оккупанты из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова, - Синегубов

"Он не столь взрывоопасный, но температура горения велика и, если оказаться поблизости, можно получить большие ожоги", – сказал Педченко.

В 14:17 в городе снова объявили воздушную тревогу. Жителей Харькова призывают находиться в укрытиях.

Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 01
Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 02
Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 03
Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежена крупная сеть российской агентуры, которую координировал советник Аксенова, - СБУ. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Владимир fd08a616
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    От рашистські п...ри.
  • Александр Глазков
    Громкий был прилет. И не по графику. Обычно с 23 до 24 -00. ******* ********.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости