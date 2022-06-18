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Коллаборантка Клименко сдала оккупантам в Мариуполе собственного сына, который служит в ВСУ. ФОТО

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Бывшая депутат Покровского поселкового совета Мангушского района Анжела Клименко участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году, а теперь возглавила один из "гуманитарных штабов" "Единой России".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Ее сын военнослужащий ВСУ. Она собственноручно сдала собственного сына в плен оккупантов", - подчеркнул советник мэра.

Коллаборантка Клименко сдала оккупантам в Мариуполе собственного сына, который служит в ВСУ 01

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Коллаборантка Клименко сдала оккупантам в Мариуполе собственного сына, который служит в ВСУ 02

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Топ комментарии

  • Белла Богун
    Таке огидне створіння не можна називати святим словом "мама"
  • Hanka Panyanka
    чому цю тварюку не повісили ще у 14, все наша толерантність дурна...
  • Светлана Круп
    Потому что идиоты. Если бы в 14 вешали таких сук и предателей, возможно, сейчас бы и войны не было.
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