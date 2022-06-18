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Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ. ФОТО

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Военно-морские силы ВСУ призывают журналистов не распространять информацию о медицинских учреждениях, потому что враг может использовать ее для нанесения ударов.

Об этом говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фото один и тот же госпиталь – до и после обнародования информации о нем", - говорится в сообщении.

Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ 01
Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ 02
Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ 03

В ВМС ВСУ уточнили, что госпиталь расположен в одном из областных центров, и сюжет о нем был показан утром в едином телемарафоне.

Там призвали журналистов не указывать в сюжетах и текстах название лечебного учреждения и населенный пункт, в чем он находится.

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"Неужели враг не может открыть Google мепс и все узнать, вероятно хотите спросить вы. Гугл мепс не рассказывает, что внутри здания, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых и не благодарит конкретное медицинское учреждение за спасение жизней и не раскрывает место и роль заведения в системе во время военного положения", - говорится в сообщении .

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Треба уточнювати, що інформація була від одного зі "Слуг народу"? Зрадники ******.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Головне - розповісти про місце, де монтують ці "репортажі". І ці *обнуті будуть про Бутусова щось розказувати? До речі, чи покарали Арахамію і Мітбола за те, що навели "Калібри" на Яворівський полігон?
  • Наталия П
    ********* зеленые. И никто их не накажет, неприкасаемые слуги народа, блин.
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