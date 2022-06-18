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Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области. ФОТОрепортаж

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В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел опорный пункт, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 01

Президент вручил государственные награды работникам подразделений системы Министерства внутренних дел.

Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 02
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 03
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 04
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 05
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 06

"Хочу поблагодарить вас от народа Украины, нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть крепкая украинская стена, которая защищает нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья", – сказал Зеленский.

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Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 07
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 08

Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Также читайте: Зеленский подал в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Опять бомбить пункты будут после этих рекламных фото ???
  • Ksenia VB
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Хто як думає, прилетить найближчими днями?
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