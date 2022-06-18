Три вражеские ракеты попали в нефтебазу на Днепропетровщине, пострадали 11 человек, - ОВА. ФОТО

В Днепропетровской области три вражеские ракеты попали в нефтебазу. Возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас опять "прилеты". В Новомосковском районе. Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели укрощают пламя", - написал Резниченко.

Вследствие обстрела пострадали три человека. Они госпитализированы с ожогами.

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Позже Резниченко уточнил информацию по пострадавшим.

"Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно, пострадали 11 человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают укрощать пожар, который повлекли за собой ракетные удары", - сообщил глава ОВА.