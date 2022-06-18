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Три вражеские ракеты попали в нефтебазу на Днепропетровщине, пострадали 11 человек, - ОВА. ФОТО

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В Днепропетровской области три вражеские ракеты попали в нефтебазу. Возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

Три вражеские ракеты попали в нефтебазу на Днепропетровщине, пострадали 11 человек, - ОВА 01

"У нас опять "прилеты". В Новомосковском районе. Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели укрощают пламя", - написал Резниченко.

Вследствие обстрела пострадали три человека. Они госпитализированы с ожогами.

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Позже Резниченко уточнил информацию по пострадавшим.

"Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно, пострадали 11 человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают укрощать пожар, который повлекли за собой ракетные удары", - сообщил глава ОВА.

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Топ комментарии

  • botoks
    а после Кременчуга, Василькова, Луцка.. кто-то еще хранит топливо на нафтобазе.. ну хз
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ё***ые козломордые твари...
    когда ж вы уже настреляетесь !!!
    миротворцы ху****е !!!
  • Bodalux
    Зелені покидьки самі виступили коригувальниками ракетних ударів по нафтобазах. Ці тупаки схоже злили все рашистам, як то тепер кажуть "про*бали".

    Чиновників та вищих посадових осіб в уряді та парламенті, яких публічно підозрюють у можливій причетності до допомоги окупантам, необхідно негайно перевірити спецслужбам з метою захисту національної безпеки.
    Як повідомляють "Українські новини", таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про можливу причетність голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до ракетних ударів по нафтобазах в Україні.
    За його словами, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данилу Гетманцеву.

    "Начебто він за певний час до вторгнення ініціював внесення gps-координат рівнемірів нафтобаз у податкову звітність. І це дозволило у відкритому доступі не лише бачити самі бази, а й розуміти наповненість резервуарів. Гетманцев вже спростував ці претензії. А бази прибрали з відкритого доступу до інтернету", - доповнив Давидюк.
    https://delo.ua/uk/politics/usix-cinovnikiv-yaki-mozut-buti-pricetni-do-dopomogi-vorogovi-potribno-pereviriti-z-metoyu-zaxistu-nacionalnix-interesiv-politolog-pro-getmanceva-394913/
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