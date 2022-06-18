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Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове. ФОТО

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В результате ракетного удара российских войск по Харькову разрушен цех одного из предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове 01

По данным следствия, 18 июня около 13:00 российские военные произвели ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе г. Харькова. В результате повреждено одно из производственных помещений.

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Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове 03

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Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове 04

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