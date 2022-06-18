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Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе. ФОТОрепортаж

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Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ беспощадно уничтожают российские оккупационные войска из американских гаубиц М-777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 01

"Предпочтительно нашими целями являются артиллерийские подразделения рашистов, прикрываем нашу пехоту, - говорит Злой, командир одного из подразделений, выполняющий боевые задания на Бахмутском направлении Донетчины. - Не гнушаемся и другой боевой техникой, наносим огневое поражение и по живой силе противника. Мы не перебираем. Нам дают цель – и наше задание ее уничтожить!"

Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 02
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 03
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 04
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 05
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 06

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Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 07

Ариллеристы говорят, что 155-мм гаубицы М-777 – это грозная сила, высокая маневренность и большая мощь. Враг постоянно охотится за ними и не жалеет для поражения ни ракет, ни снарядов.

Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 08
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 09
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 10

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Топ комментарии

  • Amber
    Хлопці , Ви такі круті за своєю справою , що аж дух захоплює , дивлячись
    на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нищіть їх... рідненькі ..ніщіть безжально !!! іх сюди ніхто не звав... а хто звав хай з ними гине !!!
    нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...

  • три - пятнадцать
    хлопці діло роблять...
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