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Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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За последние полтора сутки найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" ", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.

Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Значительны разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной громад. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке – девять, Нирковом – шесть.

Наши подразделения отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Идет штурм в направлении Орехово – Горное.

В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка украинские военные остановили.

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Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 01

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 02

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 03

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 04

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 05

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Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 06

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 07

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 08

Топ комментарии

  • Vitaliy Darmits
    Отак стараєшся , ходиш на вибори , все життя голосуєш за фашистів , мародерів , комуністів , педофілів , рашистів , убивць , шухричів , мураєвих , опзж , за найгидотніших нелюдів і найбридкіших виродків , за срюзьке мір , за все найпаскудніше що тільки може бути , за дніще . Среш де тільки можеш і всім . І тут бац - Пабєда , все це сміття вривається тобі в хату , починає руйнувати майно та вбивати рідних , близьких , дітей . Правду кажуть : Природа - не дура , а Бог - не каліка .
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    за кого проголосував Сєвєродонецьк у 2019-му, і дякую від РФ
  • Dima30
    Так ворог відчув ,що є сприятливі фактори ,кількість проросійських партій та виборців відповідно,там вважали така електоральна картина дасть їм такі самі бонуси у вигляді колаборантів які сприяли окупації Криму та Донбасу у 2014 р.
    Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
    Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
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