Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" ", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что оккупанты обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.
Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
Значительны разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной громад. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке – девять, Нирковом – шесть.
Наши подразделения отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Идет штурм в направлении Орехово – Горное.
В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка украинские военные остановили.