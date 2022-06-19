Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай. ФОТОрепортаж

За последние полтора сутки найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" ", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.

Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Значительны разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной громад. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке – девять, Нирковом – шесть.

Наши подразделения отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Идет штурм в направлении Орехово – Горное.

В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка украинские военные остановили.

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