Маси Найем: Моя жизнь подарена мне побратимом, водителями и врачами. ФОТО
Соответствующий пост размещен на его странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями которые помогли эвакуировать и сделавшими операцию врачами. И конечно, родными, которые все время рядом. Как сказали врачи, после такого ранения немногие остаются в памяти, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло", - написал Найем.
Он поблагодарил всех, кто присоединился к его спасению - сослуживцу, врачам в Славянске, Краматорске и Днепре, сотрудникам международной гуманитарной организации MOAS.
"Благодарю вас. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Крепкого здоровья и всем другим медицинским работникам. Вы для победы сделали и делаете больше, чем об этом знает общество. Желаю вам уравновешенного счастья от жизни. Еще раз спасибо вам, что я жив!" – написал Найем.