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Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые. ФОТОрепортаж

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Войска РФ обстреливали гражданскую инфраструктуру Гуляйполя Запорожской области.

Как пишет  Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.

"В результате обстрела снаряды попали в несколько десятков частных жилищ гуляйпольцев. В результате часть из них разбита полностью, другие получили разные повреждения.

Также вражеские снаряды затронули и другие придомовые постройки, гаражи, погреба, летние кухни и дворы горожан", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли и другие объекты.

"Осколок ракет поврежден один магазин, маслобойницу и административное помещение отделения Ореховского РЭС. В них выбиты окна, иссеченные фасады и крышное накрытие. В настоящее время установлено, что пострадавших жителей райцентра доставили в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести", - добавили в ОВА.

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Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 01
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 02
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 03
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 04
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 05
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 06
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 07
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 08
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 09

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