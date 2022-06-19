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Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4. ФОТОрепортаж

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Первые четыре австралийских бронетранспортера M113AS4 доставил Ан-124. Всего в Украину направят 14 машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Австралии.

Отмечается, что пакет военной помощи австралийского правительства на сумму свыше 285 миллионов австралийских долларов включает бронированные автомобили Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.

Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 01
Фото: defence.gov.au

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Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 02
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 03
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 04
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 05
Фото: defence.gov.au

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Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 06
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 07
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 08
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 09
Фото: defence.gov.au

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Милитарный сообщает, что Австралийская версия M113 – это модернизация 2007 года – M113AS4.

Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также дно M113AS4 защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств. Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Австралійцям-респект...
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Mykola Trofimenko
    Нічого не кажуть, не афішують, а просто мовчки допомогають, респект таким!
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