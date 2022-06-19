Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4. ФОТОрепортаж

Первые четыре австралийских бронетранспортера M113AS4 доставил Ан-124. Всего в Украину направят 14 машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Австралии.

Отмечается, что пакет военной помощи австралийского правительства на сумму свыше 285 миллионов австралийских долларов включает бронированные автомобили Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.

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Милитарный сообщает, что Австралийская версия M113 – это модернизация 2007 года – M113AS4.

Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также дно M113AS4 защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств. Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.