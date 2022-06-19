Почти 5 тонн урожая уничтожены в Одесской области в результате пожара, - ГСЧС. ФОТО
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Пожар произошел в селе Белка Ивановской территориальной громады Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"18 июня, в 02:30, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Белка, Ивановской территориальной громады, по улице Тригубова, возник пожар. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено возгорание деревянного сооружения.
В 05:24 пожар был ликвидирован на общей площади 50 м.кв", – говорится в сообщении.
В результате пожара огнем было уничтожено деревянное дворовое сооружение и сено в тюках, ориентировочно 150 шт, весом 4,5 тонн, урожая 2022 года.
Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.